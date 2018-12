Unruly Heroes: Von chinesischem Romanklassiker inspiriertes Action-Adventure angekündigt - 4Players.de

Das Entwickler-Studio Magic Design Studios hat sich vom chinesischen Roman Journey to the West zu einem Action-Adventure inspirieren lassen: Unruly Heroes heißt der Titel im Stil eines 2D-Plattformers, der Anfang 2019 für Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. PS4-Besitzer werden erst später bedient.



Neben einem Fantasy-Abenteuer mit viel Action (und unbeschwerterer Handlung als im Vorbild) sollen Spieler auch PVP-Modi für Kämpfe gegen Freunde starten können. Eine heilige Schriftrolle wurde zerstört und ihre Überreste in der verfluchten Welt verteilt, in der nun Dämonen ihr Unwesen treiben. Der Spieler schlüpft abwechselnd in die Rolle der vier sehr unterschiedlichen Helden: "Sanzang the Wise, Wukong the Fearless Monkey, Kihong the Greedy Pig und Sandmonk the Sensitive Brute". Neben einem Fantasy-Abenteuer mit viel Action (und unbeschwerterer Handlung als im Vorbild) sollen Spieler auch PVP-Modi für Kämpfe gegen Freunde starten können. Eine heilige Schriftrolle wurde zerstört und ihre Überreste in der verfluchten Welt verteilt, in der nun Dämonen ihr Unwesen treiben. Der Spieler schlüpft abwechselnd in die Rolle der vier sehr unterschiedlichen Helden: "Sanzang the Wise, Wukong the Fearless Monkey, Kihong the Greedy Pig und Sandmonk the Sensitive Brute". Zur Steam-Seite geht es hier.



"Features



- Experience the legend of the Monkey King, solo or cooperatively with up to four players in local play.



- Master the combined strength of four different heroes by learning to use the best one for each new encounter and challenge.



- Test your reflexes during fighting against an assortment of challenging enemies and intimidating bosses.



- Possess your enemies to harness their strength and abilities.



- Explore different worlds spanning a colorful fantasy universe, solving puzzles and overcoming acrobotics obstacles.



- Immerse yourself in spectacular art, animation

and audio.



- Fight against your friends in PVP modes in local or online and show your Kung Fu style!"