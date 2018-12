Constructor Plus: Nachfolger des City-Builders für PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Constructor Plus (Mac) Screenshot - Constructor Plus (Mac) Screenshot - Constructor Plus (Mac) Screenshot - Constructor Plus (Mac)

System 3 hat Constructor Plus für PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Trotz des Zusatztitels "Plus", der eher auf eine erweiterte Version hindeutet, wird das Spiel als Nachfolger des schwarzhumorigen City-Builders bezeichnet."Constructor Plus enthält zahlreiche neue Modi sowie zusätzliche Unerwünschte, sodass Spieler sowohl die vertraute Atmosphäre als auch neues, unbekanntes Terrain genießen können. Nun haben künftige Baulöwen die Gelegenheit beispielsweise einen Psycho-Gimp loszuschicken, der dann Gebäude der Konkurrenz auf dem Mars in Angriff nimmt", schreiben die Entwickler.Constructor Plus wird 138 Gebäude (Constructor HD: 43 Gebäude) und 17 Welten (Constructor HD: 5 Welten) enthalten. Es können sogar andere Planeten besiedelt werden. Im Missionsmodus erwarten die Spieler 15 verschiedene Story-Missionen. Außerdem stehen 65 vorgefertigte Städte zur Verfügung.Spieler, die Constructor HD aus dem Vorjahr besitzen ( zum Test ), erhalten Constructor Plus zum "Treue-Rabattpreis" von 10 Euro. Das Erscheinungsdatum von Constructor Plus soll am 4. Januar 2019 verraten werden.