Constructor Plus: Termin steht fest; zunächst für Switch dann für PC, Mac, PS4 und Xbox One - 4Players.de

System 3 hat heute das Release-Datum für Constructor Plus bekannt gegeben. Am 15. Februar 2019 erscheint die Fortsetzung des schwarzhumorigen City-Builders für Nintendo Switch, auch wenn der Zusatztitel "Plus" eher auf eine erweiterte Version hindeutet. Am 28. Februar 2019 folgen die Versionen für PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam und Mac OSX. Spieler, die Constructor HD besitzen, können Constructor Plus zu "einem Treuepreis" von zehn Euro erwerben.Constructor Plus wird 138 Gebäude (Constructor HD: 43 Gebäude) und 17 Welten (Constructor HD: 5 Welten) enthalten. Es können sogar andere Planeten besiedelt werden. Im Missionsmodus erwarten die Spieler 15 verschiedene Story-Missionen. Außerdem stehen 65 vorgefertigte Städte zur Verfügung."Für uns ist es einfach großartig, unserer tollen Community ein dermaßen umfangreiches Spiel bieten zu können", erklärt Mark Cale, CEO bei System 3. "Noch nie zuvor in der Jahrzehnte langen Geschichte des Franchise hatten wir die Möglichkeit, so viele Inhalte in den Titel zu packen."Letztes aktuelles Video: Switch-Teaser