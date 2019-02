DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter: Drachenzähmer haben auf PS4, Switch und Xbox One abgehoben - 4Players.de

Screenshot - DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter (PC) Screenshot - DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter (PC) Screenshot - DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter (PC) Screenshot - DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter (PC) Screenshot - DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter (PC)

Bandai Namco Entertainment und Outright Games haben das Action-Adventure DreamWorks Dragons - Aufbruch neuer Reiter am 1. Februar 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch (digital und physisch) sowie Xbox One (nur digital) veröffentlicht . Die PC-Fassung ( Steam ) soll am 15. Februar folgen. Hier aktuelle Spielaufnahmen aus dem passend zum neuen Kinofilm "Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt" erscheinenden Drachenabenteuer:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer