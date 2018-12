Niantic: Beyond Reality (Augmented Reality): Entwickler-Wettbewerb gestartet - 4Players.de

Niantic haben den Entwickler-Wettbewerb "Niantic Beyond Reality" gestartet. Die Entwickler von Ingress und Pokémon GO laden externe Entwickler ein, auf Basis der von Niantic entwickelten Augmented-Reality-Plattform für Echtwelt-Spiele "neue Spielerlebnisse" zu kreieren, welche die AR-Basistechnologie vorantreiben sollen. Der Wettbewerb bietet einen Preispool von mehr als einer Million Dollar.Das Unternehmen erklärt: "Niantic sucht Bewerber, die sich für die Entwicklung von Projekten begeistern, die den Kernprinzipien von Niantic entsprechen: Abenteuerlust, Bewegung und reale soziale Interaktion fördern. Die erforderliche Teamzusammensetzung besteht aus mindestens fünf Entwicklern mit Erfahrung in der Unity- und Java Server-Technologie. Der 'Niantic Beyond Reality' Entwickler-Wettbewerb erfolgt in einem zweistufigen Prozess: der Bewerbungsphase und der Entwicklungsphase. Nach der Bewerbungsphase erhält eine ausgewählte Gruppe von zehn Teams ein Stipendium und Zugang zu der von Niantic entwickelten, innovativen Augmented-Reality-Plattform für Echtwelt-Spiele. Die Finalisten werden drei Monate lang an ihren Projekten arbeiten und diese anschließend an einem Demo Day in San Francisco präsentieren, der von Niantic ausgerichtet wird. Zusätzlich zur Beratung und Begleitung der Projekte durch das Niantic Entwickler-Team werden die Finalisten nach San Francisco in die Bay Area gebracht, um sich mit der Geschäftsführung zu treffen und die gemeinsamen Grundlagen für die kommende Entwicklungsphase zu besprechen.""Obwohl unser Fokus auf der Entwicklung von Games liegt, ermutigen wir die Bewerber mit ihren Einsendungen über den Tellerrand hinauszuschauen", sagte Phil Keslin, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Niantic. "Wir können es kaum erwarten, all die kreativen Projekte zu sehen, welche die Lücke zwischen Gaming und anderen Bereichen der Unterhaltung schließen."Der Wettbewerb läuft ab sofort. Bewerbungen können bis zum 17. Februar 2019 eingereicht werden. Details zum Bewerbungsverfahren gibt es auf der Entwickler-Website. Mehr Informationen zum Wettbewerb und den Anforderungen finden sich auf dem Niantic Blog