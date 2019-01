Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise: Trailer: Überblick über das Remake für 2DS/3DS - 4Players.de

Nintendo of America stellt Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise im folgenden Video (in englischer Sprache) näher vor. Das Remake von Mario & Luigi: Abenteuer Bowser NDS ) wird am 25. Januar 2019 hierzulande für Nintendo 2DS/3DS erscheinen. In Nordamerika und Japan ist das Spiel bereits erhältlich.Das Remake bietet überarbeitete Grafik nicht näher spezifiziertes "verbessertes Gameplay" und eine neue Nebenhandlung. In der neuen Nebengeschichte sammelt Bowser Jr. eine Truppe um sich, bildet Formationen, unterstützt seine Verbündeten mit einem ganzen Arsenal von Attacken und verursacht ein heilloses Chaos."Das gesamte Pilz-Königreich leidet an der Metabowlie, einer fiesen Krankheit, und nur Mario und Luigi können ein Heilmittel dafür finden. Doch Krankfried hat dafür gesorgt, dass die beiden Brüder von Bowser gefressen wurden! Die beiden müssen sich nun durch Bowsers Innerstes durchschlagen und Bowser selbst muss das Königreich nach einem Heilmittel absuchen. Dazu muss zwischen Bowser und den Brüdern gewechselt werden. Marios Erzfeind stellt sich dabei Riesenkämpfen, die eines Königs würdig sind!"Letztes aktuelles Video: Überblick-Trailer englisch