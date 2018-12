Diesel Brothers: The Game: Auto-Tuning-Simulator mit Multiplayer und Modding auf Basis der TV-Serie für PC - 4Players.de

Nach Giant Machines 2017 und Gold Rush: The Game arbeitet das Studio Code Horizon mit Diesel Brothers: The Game an ihrem dritten PC-Spiel. In dem Auto-Tuning-Simulator mit Multiplayer und Modding auf Basis der TV-Serie (Discovery Channel; hierzulande DMAX) sucht man "schrottige Fahrzeugteile bzw. Fahrzeuge" und verwandelt sie in "Diesel trinkende Monster". Versprochen werden Schrottplatz-Erkundung, visuelles Tuning mit der Sprühpistole und aufwändige Truck-Instandsetzung. Man soll das Fahrzeug bis auf den Rahmen auseinandernehmen können. Weiter heißt es : "Suche auf Schrottplätzen nach Teilen oder schick deine Freunde auf die Jagd. Wenn du dann nach Autoteilen suchst, kannst du auch das eine oder andere Wrack finden. Lass dich vom Aussehen nicht täuschen - dieses verrottete Teil könnte der neue "Mega Ram Runner" werden. Wenn du das neue Auto fertig gebaut hast, kannst du's entweder verkaufen oder ... verschenk's um jemanden einen Truck-starken Tag zu bieten! Lade bis zu drei deiner Freunde in die Garage ein, wählt einzigartige Charaktere um deine Fähigkeiten zu vervollständigen. Zusammen findet ihr seltene Teile auf Schrottplätzen, baut Trucks vom Rahmen her komplett neu auf oder macht ein Rennen gegeneinander."Diesel Brothers: The Game soll 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer