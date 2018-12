Denuvo: Ergebnis eines Vergleichstests: Kopierschutz beeinträchtigt Ladezeiten und Performance von PC-Spielen - 4Players.de

Das DRM-System (Kopierschutz) von Denuvo steht seit langer Zeit in der Kritik, die Performance bzw. den Spielfluss von PC-Spielen negativ zu beeinflussen und die Ladezeiten zu verlängern. Overlord Games hat (via Ars Technica und DSOG ) versucht, diese Auswirkungen nachzuweisen und mehrere Spiele sowohl mit als auch ohne Denuvo Anti-Tamper getestet.Überprüft wurden Dishonored 2 RiME und Deus Ex: Mankind Divided . Bei allen Spielen, bis auf Deus Ex: Mankind Divided, haben die Entwickler/Publisher den Kopierschutz offiziell nachträglich entfernt - nur bei Deus Ex: Mankind Divided wurde ein Crack eingesetzt, der das DRM-System von Denuvo vollständig beseitigte. Obwohl die gleichen Grafiktreiber bei den Testläufen verwendet und die Testsysteme zwischen den Vergleichen mehrfach neu gestartet wurden, verfügte keines der Spiele über eine integriete Benchmark-Funktion, daher können die Spielpassagen nicht 1:1 verglichen werden - dennoch ist die Tendenz mehr als eindeutig.Bei der Analyse der getesteten Spiele (Vergleich: mit Denuvo und ohne Denuvo) kam heraus, dass der Kopierschutz die Ladezeiten zwischen 50 Prozent und 80 Prozent verlängert. Darüber hinaus fand Overlord Gaming in jedem getesteten Spiel, das Denuvo aktiviert hatte, "Frame Time Spikes" im 100-, 200- und sogar 400-Millisekunden-Bereich. Diese seltenen Einbrüche bei der Bildwiederholrate verschwanden bei den Testläufen ohne Denuvo. "Frame Time Spikes" (Ausreißer beim Frame Timing) treten auf, wenn ein PC-System Schwierigkeiten hat, das nächste Bild in einem Videospiel zu rendern, was zu einer Pause führt, die weit über dem 16,67-Millisekunden-Standard bei 60 fps liegt. Gegebenenfalls können diese Schwankungen als Mikroruckler wahrgenommen werden.