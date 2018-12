Spielemarkt China: Nach Genehmigungsstopp im März 2018: 80 neue Spiele freigegeben - 4Players.de

Nach über einem halben Jahr sind in China wieder 80 neue Spiele zur Veröffentlichung freigegeben worden. Im März 2018 wurde die Zulassung von Spielen in dem bevölkerungsreichten Land der Welt gestoppt, dies gilt übrigens auch für Spiele von chinesischen Entwicklern. Der Release-Stopp soll mehrere Gründe gehabt haben, u. a. die Sorge um Spielsucht, die Förderung von Kurzsichtigkeit bei jungen Nutzern und gewalttätige bzw. "unangemessene" Inhalte.Nach dieser Durststrecke hat die zuständige Regierungsabteilung nun sechs PC-Spiele, sechs Browser-Spiele, einen Titel für die PlayStation 4 und 67 Mobile Games offiziell freigegeben. Der PS4-Titel ist Animal Force, der im Reich der Mitte unter dem Titel "Human Rescue Project" vertrieben wird. Große bzw. in westlichen Regionen bekannte Titel sind nicht dabei. Überraschenderweise sind diesmal keine Titel von Tencent Games und NetEast freigegeben worden, die größten Spieleunternehmen Chinas. Ausländische Spiele können in China übrigens nur dann veröffentlicht werden, wenn sie eine lokale Tochtergesellschaft oder über einen lokalen Publisher erscheinen.Der Genehmigungsstopp von neuen Spielen ab März 2018 führte dazu, dass die Gewinne von Tencent zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zurückgingen, da auch die eigenständig entwickelten Titel nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Im August zementierte Peking das Embargo offiziell, nur wenige Tage nachdem Präsident Xi Jinping eine Rede über Kurzsichtigkeit hielt und die Behörden empfahlen, Videospiele als eine der Lösungen einzudämmen. Im November 2018 begann Tencent damit, von den Nutzern den Nachweis ihres Alters und ihrer Identität zu verlangen, um die Einhaltung der Nutzungszeiten bei jungen Spielern strenger durchzusetzen.Quellen: Reuters Resetera und MMO Culture