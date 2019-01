Der diesjährige Call-of-Duty-Teil wird aus dem Hause Infinity Ward stammen. Das Studio war für Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011), Call of Duty: Ghosts (2013) und Call of Duty: Infinite Warfare (2016) verantwortlich. Ashton Williams (Kommunikations-Managerin von Infinity Ward) verbreitete in den vergangenen Tagen mehrfach und unkommentiert Bildmaterial via Twitter. Die Bilder zeigten geisterhafte Gestalten und Totenköpfe, woraufhin gleich an Call of Duty: Ghosts 2 gedacht wurde. Diesen Spekulationen nahm der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku den Wind aus den Segeln und schrieb, dass Ghosts 2 nicht das nächste Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe sein wird.Derweil fasste die Call-of-Duty-Fansite charlieINTEL die bisherige Gerüchtelage zusammen und kommt zu dem Schluss, dass Infinity Ward an Call of Duty: Modern Warfare 4 arbeiten dürfte. Es wird erwartet, dass der Shooter im März 2019 angekündigt wird.