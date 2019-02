Call of Duty 2019: Bekommt eine Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

You’re getting a Modern shooter this year, don’t worry. — Robert Bowling (@fourzerotwo) 4. Februar 2019

Trotz aller Battle-Royale-Euphorie will Activision Blizzard beim kommenden Ableger der Call-of-Duty-Reihe nicht auf einen klassischen Einzelspieler-Modus verzeichten. Das verkündete das Unternehmen bei der Präsentation seines Geschäftsergebnisses ( via Dualshockers.com ).Des Weiteren habe Entwickler Infinity Ward für Call of Duty 2019 (Arbeitstitel) eine "große, umfangreiche Mehrspieler-Welt" sowie "einige spaßige" Koop-Elemente in Planung. Im letzten Teil Call of Duty: Black Ops 4 verzichteten Treyarch und die weiteren beteiligten Studios erstmals auf die Implementierung eines Story-Modus und lieferten stattdessen die Battle-Royale-Variante Blackout ab. Dualshockers spekuliert, dass es sich letztendlich um Modern Warfare 4 handeln könnte, denn das Spiel soll "seine Wurzeln in der Geschichte der Marke" haben.Zudem habe es auf der Konferenz beinahe einen kleinen Versprecher gegeben, der ein wenig nach "Modern" klang, bevor sich der Sprecher erneut ansetzte und zu "Call of Duty" korigierte. Ein weiterer Hinweis darauf sei ein Tweet des ehemaligen Call-of-Duty-Entwicklers Robert Bowling am 4. Februar, der darin einen "modernen Shooter" verspricht: