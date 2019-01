Mad Box: Slightly Mad Studios (Project Cars) planen eigene, leistungsstarke Konsole für 4K-Gaming und VR - 4Players.de

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built... It's literally 'Mad'... You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it. — Ian Bell SMS (@bell_sms) 2. Januar 2019

It's 'right' when your console can run at 120 FPS. We're not playing around here. This is beyond next gen. For too long have subtle iterations been accepted. Time to raise the bar, substantially. :) — Ian Bell SMS (@bell_sms) 2. Januar 2019

Die Slightly Mad Studios (Project Cars, GTR) arbeiten allem Anschein nach an einer eigenen Konsole, die Ian Bell (CEO des Unternehmens) als "Mad Box" bezeichnet. Bei Variety erklärte Bell, dass die Konsole in ungefähr drei Jahren auf den Markt kommen soll und eine typische Konsole wie PlayStation oder Xbox sei. Die Mad Box soll die "wichtigen Virtual-Reality-Headsets" unterstützen. Die Hardware-Spezifikationen werden einem 'sehr schnellen PC in zwei Jahren' entsprechen. Aktuell würden sie Gespräche mit Herstellern von Hardware-Komponenten und Investoren führen.Ian Bell bezeichnet die Mad Box als die leistungsstärkste Konsole, die jemals gebaut wurde. Sie soll 4K-Gaming und Virtual Reality mit 120 fps (60 fps pro Auge) bieten. Sie ist als offene Plattform vorgesehen. Auf Basis seiner Ausführungen kann davon ausgegangen werden, dass die Konsole auf einer PC-Architektur basieren wird.Der Preis der Konsole soll sich am bisherigen Konsolenmarkt orientieren. Er möchte die Konsole weltweit veröffentlichen und nicht bloß in Großbritannien (Standort der Slightly Mad Studios). Weitere Details sollen in den nächsten Wochen folgen.Bell: "Wir machen keine Spielchen. [Die Mad Box] geht über die Next Generation hinaus. Zu lange wurden geringfügige Iterationen akzeptiert. Es ist Zeit, die Messlatte höher zu legen, und zwar deutlich."