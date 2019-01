Mad Box: Konsolen-Projekt von Slightly Mad: Entwurf für das Design der "verrückten Kiste" ausgewählt - 4Players.de

Screenshot - Mad Box (Spielkultur) Screenshot - Mad Box (Spielkultur) Screenshot - Mad Box (Spielkultur) Screenshot - Mad Box (Spielkultur)

Just for you guys, we blurred the internals as we're still in discussions xx pic.twitter.com/8SjWsdTzHR — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 4. Januar 2019

Which carry handle do you prefer? pic.twitter.com/eX4V0NdDjs — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 6. Januar 2019

'You can rest your balls on a Mad Box'. Inspired by @TomSFI Maybe not... pic.twitter.com/AxMQkNRTkx — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 6. Januar 2019

One of our much less 'out there' designs with standard cooling. Let me know your thoughts. pic.twitter.com/GiQwLovL1c — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 6. Januar 2019

Nach der Ankündigung der Mad Box hatte Ian Bell via Twitter nach Feedback für die ersten Designentwürfe der Konsole gefragt. Basierend auf den ersten Rückmeldungen haben sich die Slightly Mad Studios (Project Cars, GTR) nun für ein Designkonzept entschieden. Auffälligstes Merkmal des Mock-Ups der "verrückten Kiste" ist ein Widescreen-Display auf der Vorderseite, das das aktuelle Spiel (Beispiel: Project CARS Revolution) oder das wiedergegebene Medium und weitere Informationen anzeigt. Layout, Farben etc. des Displays soll man anpassen können. Das Design der Konsole könnte sich im Laufe der Zeit noch "leicht" ändern, heißt es weiter. Die verworfenen Designs findet ihr weiter unten.Die Mad Box soll laut Ian Bell in ungefähr drei Jahren auf den Markt kommen und eine typische Konsole wie PlayStation oder Xbox sei. Das Gerät soll die "wichtigen Virtual-Reality-Headsets" unterstützen. Die Hardware-Spezifikationen werden einem 'sehr schnellen PC in zwei Jahren' entsprechen. Aktuell würden sie Gespräche mit Herstellern von Hardware-Komponenten und Investoren führen. Bell bezeichnet die Mad Box als die leistungsstärkste Konsole, die jemals gebaut wurde. Sie soll 4K-Gaming und Virtual Reality mit 180 fps (90 fps pro Auge) bieten ; zuvor war von 60 fps pro Auge die Rede. Sie ist als offene Plattform vorgesehen. Der Preis der Konsole soll sich am bisherigen Konsolenmarkt orientieren. Er möchte die Konsole weltweit veröffentlichen und nicht bloß in Großbritannien (Standort der Slightly Mad Studios). Außerdem wird noch ein Marketing-Spruch gesucht. Der "beste Spruch" soll mit 10.000 Pfund und "lebenslang kostenlosen Spielen" prämiert werden ( zum Tweet ).Die verworfenen Designs: