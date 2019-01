Pang Adventures: Premiere des Arcade-Klassikers auf Switch - 4Players.de

Die Retro-Spezialisten von Dotemu (u. a. Windjammers Streets of Rage 4 ) haben ihre bereits für PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS und Android erhältliche Blasen-Action Pang Adventures am 3. Januar 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop werden für die Switch-Premiere des kooperativ spielbaren Arcade-Klassikers 9,99 Euro fällig.Dazu heißt es von den Machern: "Die schon immer beliebte Pang-Serie folgt den Abenteuern zweier Brüder auf einer globalen Suche, um die Welt vor der Invasion der Außerirdischen zu retten. In Pang Adventures sehen sich die Spieler einem Ansturm gefährlicher Außerirdischer an mehreren ikonischen Orten auf der ganzen Welt gegenüber, darunter exotische Orte wie die Antarktis, das Death Valley, Bora Bora und weitere, bekannte Wahrzeichen. In mehr als 100 Levels geht es gegen die fiesen Außerirdischen - doch zum Glück hat man Zugriff auf fantastische und beängstigende neue Waffen wie Maschinengewehre und Flammenwerfer- und kann seine deine Fähigkeiten in einer Vielzahl von Modi austesten.