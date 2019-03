Rebellion: Zwei weitere Sniper-Elite-Titel in Entwicklung - 4Players.de

Neben den Ankündigungen von Sniper Elite 3 Ultimate Edition für Switch und Sniper Elite V2 Remastered (für PC, PS4, Switch und Xbox One) hat Rebellion noch verraten, dass sie an zwei weiteren Sniper-Elite-Titeln arbeiten würden. Das erste Projekt ist ein noch nicht benannter Scharfschützen-Shooter für Virtual-Reality-Geräte, der in Zusammenarbeit mit Just Add Water (Oddworld und Gravity Crash) entsteht. Der VR-Titel soll später in diesem Jahr enthüllt werden.Auch an dem nächsten großen Titel in der Sniper-Elite-Serie, der in die Fußstapfen von Sniper Elite 4 treten soll, wird gearbeitet. Konkrete Informationen sollen aber erst 2020 preisgegeben werden.