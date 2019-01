Danny. schrieb am 04.01.2019 um 18:10 Uhr

Absolution war richtig cool, die letzten beiden Teile fande ich aber eher schlecht als recht

Blood Money war der beste Teil, aber ich denke dass da einfach noch der Nostalgiefaktor mitspielt

als ich die Tage nach dem 3. Level Teil 2 wieder verkauft hatte, hab ich wohl gemerkt dass Hitman einfach nichts mehr für mich ist, zumindest in der Form momentan

die Story ist in ihren besten Momenten völlig belanglos, die KI und allgemein die ganze Situation an den Schauplätzen immer total daneben, außerdem will ich nicht die gleiche Mission 15x auf unterschiedlichen Wegen spielen, es sind mir einfach zu wenig Orte, trotz all der Möglichkeiten

dann hauen die da riesen Menschenmassen rein, ordentlich animiert sind sie aber nicht, denn wenn ich mich durch schlängel, schiebe ich sie gleitend zur Seite anstatt sie einen Schritt machen

Türen öffnen sich per Geisterhand, Verkleidungen ploppen einfach am Körper auf und und und

es ist einfach null immersiv weil in Tötungsmöglichkeiten so viele Kapazitäten fließen und in den Rest quasi null

interessant ist es schon, aber 'nur' eine schicke Optik reicht mir da glaube ich nicht, da gab es in letzter Zeit einfach bessere Remakes, Remasters wie auch immer