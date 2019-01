Hitman HD Enhanced Collection: Remaster von Blood Money und Absolution für PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben die Hitman HD Enhanced Collection in digitaler Form für PlayStation 4 ( zum PlayStation Store ) und Xbox One ( zum Xbox Store ) veröffentlicht (Preis: 59,99 Euro). Die Collection umfasst zwei Spiele, die in 4K-Auflösung "remastered" wurden: Hitman: Blood Money und Hitman: Absolution Neben Grafik in 4K-Auflösung und 60 fps (Bilder pro Sekunde) werden auch höhere Textur-Auflösungen, verbesserte Texturformate, Super-Sampling, Upscaling-Unterstützung, höhere Auflösungen von Shadow Maps und Spiegeln, bessere Lichteffekte sowie eine überarbeitete Steuerung für "eine flüssigere Spielerfahrung" geboten."Wir sind sehr zufrieden mit der Collection und wie wir zwei unserer klassischen Hitman-Titel updaten und remastern konnten", so Hakan Abrak, CEO, IO Interactive. "Hitman: Blood Money und Hitman: Absolution waren bedeutende Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung, und wir freuen uns darauf, sie die Spieler in 4K und 60 fps genießen zu sehen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer