DCL - The Game: Rennsimulation mit Drohnen in Entwicklung; "Early Demo" für PC steht an - 4Players.de

Bei den Climax Studios und der Drone Champions League (DCL; Liga für Drohnenrennen) befindet sich eine Rennsimulation mit Drohnen in Entwicklung. DCL - The Game soll zunächst für PC erscheinen. In der Pressemitteilung wird der 1. November 2019 als Releasetermin genannt. Auf Steam wird der 2. Dezember 2019 als Termin gelistet. Bei Steam wird bereits eine "frühe Demo" angeboten, aber die Test-Fassung wird erst ab dem 8. Januar 2019 verfügbar sein. Das Spiel soll ebenfalls für Konsolen-, Mac- und Mobile umgesetzt werden.DCL - The Game soll "rasante Action" auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sowohl für Anfänger als auch Profis bieten. Die Rennsimulation auf Basis der Unreal Engine 4 wird zehn Original-Wettkampfparcours umfassen und ist in Zusammenarbeit mit 40 professionellen Drohnen-Piloten entstanden."Die Variationen reichen von Rennen gegen Ghosts, die die Bestleistungen anderer Spieler verteidigen, über o¬ffene Multiplayermatches bis hin zu Online-Turnieren. (...) Als bisher einzige Drohnensimulation auf dem Markt bietet DCL - The Game einen Arcade-Modus, der aufgrund einer voll aktivierten Stabilisierung der unbemannten Fluggeräte perfekt für Neulinge geeignet ist", schreibt der Publisher."Wir haben die Flugphysik eigens in einem Windkanal studiert und in das Spiel übertragen, um ein möglichst authentisches Feeling für die Steuerung der Drohnen zu ermöglichen. Damit grenzen wir uns ganz klar von der Konkurrenz ab", betont Herbert Weirather, CEO der DCL.Letztes aktuelles Video: Trailer