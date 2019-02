DCL - The Game: Vom Spiel zum echten Drohnenrennen: DCL sucht beste Piloten für "Draft Selection" in Cannes - 4Players.de

Screenshot - DCL - The Game (Android) Screenshot - DCL - The Game (Android) Screenshot - DCL - The Game (Android) Screenshot - DCL - The Game (Android)

Es gibt vermutlich kaum einen Rennsport, in dem man so direkt vom eSport in die Profi-Riege aufsteigen kann wie die Drohnen-Rennen der DCL. Das auf Steam im Early Access erhältliche Spiel DCL - The Game ( zur Vorschau ) lässt sich schließlich auch mit einer echten Fernsteuerung spielen - auf den Nachbildungen realer Wettkampfschauplätze. Wer in Cannes bei dem Draft-Ausscheidungskämpfen für die realen Rennen mitmischen möchte, bekommt bald die Möglichkeit dazu, sich mit einer Bestleistung im Spiel zu qualifizieren:Liechtenstein, 29.01.2019 – Die Drone Champions League (DCL), die führendeLiga für Drohnenrennen, veranstaltet erstmals eine Draft Selection, um die bestenNachwuchspiloten der Welt zu fi nden. Hierbei haben Online-Spieler die Chance,sich über den o" ziellen Drohnen-Rennsimulator DCL – The Game für die fi nalenAusscheidungskämpfe mit richtigen Renndrohnen zu qualifi zieren. Dort wählen dieanwesenden Profi -Teams jeweils mindestens einen der Teilnehmer als Verstärkungfür die kommende Saison. Eingeladen werden die besten der Top-200-Piloten ausdem Draft Ranking des Spiels. Die Zeit, um sich eine entsprechende Platzierungzu sichern, läuft: Teilnahmeschluss ist der 16. Februar, die Draft Selection fi ndet imRahmen des International Games Festival vom 22. bis 24. Februar im französischenCannes statt.Es käme wohl niemand auf die Idee, einen Spieler der Fußball-Sportsimulation FIFAneben Messi, Ronaldo und Neymar in der UEFA Champions League aufzustellen.Anders in der Drone Champions League: „Bei uns bekommen Piloten auf derganzen Welt die Möglichkeit, sich über unseren Drohnen-Flugsimulator DCL –The Game zunächst für die fi nalen Ausscheidungskämpfe in Cannes und dortdann tatsächlich für die Königsklasse im Drohnenfl iegen zu qualifi zieren“, soHerbert Weirather, CEO der DCL. Ziel sei es, durch die Qualifi kation über dasSpiel für alle ambitionierten Nachwuchspiloten die gleichen Voraussetzungen zuscha" en – und die besten unter ihnen für die Profi -Teams der DCL zu gewinnen.„DCL – The Game ist so unfassbar realistisch, dass wir es nutzen, um uns aufdie anspruchsvollen Rennstrecken der DCL vorzubereiten. Darum ergibt eszweifellos Sinn, dass Nachwuchspiloten die Chance erhalten, sich über dasSpiel für die Draft Selection zu qualifi zieren. Die Skills, die am PC zum Erfolg für die Saison 2019 führen, lassen sich erstaunlich gut auf Rennen im Real-Life übertragen“, sagtAngelo Felchle, DCL Drone Pilot (Team Air Carvers Germany).Damit nicht nur die besten Piloten gefunden, sondern auch wettbewerbsförderlich verteilt werden, darf das langsamste Team der vergangenen Saison zuerstaus den nach Cannes eingeladenen Talenten auswählen, das schnellste Teamhingegen zuletzt. Dies sorgt für ausgeglichene Mannschaften und garantiert, dassdie im März im schweizerischen Laax startende Saison 2019 mindestens genausospannungsgeladen wird, wie die des vorherigen Jahres. Diese wurde erst amletzten Renntag entschieden.„Das wird super interessant! Ich freue mich jetzt schon darauf, die über dasComputerspiel DCL – The Game für die Draft Selection qualifi zierten Pilotenpersönlich kennen zu lernen und zu sehen, wer von ihnen unser Team künftigunterstützen wird“, sagt Alex Campbell, DCL Drone Pilot (Team Quad Force One).Er ist sich sicher: Bei der Draft Selection in Cannes die richtige Wahl zu tre" en,ist für die Teams von herausragender Bedeutung und wird im Laufe der Saisonimmer wieder über Sieg oder Niederlage entscheiden.Eine kostenlose Early Demo des Computerspiels DCL – The Game wurde am8. Januar 2019 exklusiv auf der Internet-Vertriebsplattform Steam verö" entlicht.Der Drone Racing Simulator bietet rasante Action und erö" net mit seinenunterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sowohl Anfängern als auch Profis dieMöglichkeit, ihr Können auf mehr als 10 Original-Wettkampfparcours unter Beweiszu stellen. Die Racing-Revolution basiert auf der Unreal Engine 4 und ist in engerZusammenarbeit mit 40 professionellen Drohnen-Piloten entstanden. Am 1.November 2019 erscheint die Vollversion des o" ziellen Drone Racing Simulatorsdann für den PC. Auch Konsolen-, Mac- und Mobile-Umsetzungen sind bereits inder Entwicklung.In der Drone Champions League (DCL) treten seit 2016 jede Saison die weltbestenDrohnen-Piloten in acht internationalen Teams auf sechs über die ganze Weltverteilten Rennstrecken gegeneinander an. Events fanden unter anderem bereitsin Deutschland, Frankreich, Belgien, Rumänien, Liechtenstein, Spanien, China undder Schweiz statt. Sämtliche Rennen der DCL werden in 100 Ländern weltweitlive im Fernsehen übertragen und sind darüber hinaus auch online zu sehen. Zuden Partnern der DCL gehören unter anderem Red Bull, Breitling, Tencent Sportsund McDonald’s. Weitere Informationen finden sich unter www.dcl.aero und unterwww.game.dcl.aero."