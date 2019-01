Starxium 20XX: Team-basierter Retro-Racer sucht Unterstützung auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux) Screenshot - Starxium 20XX (Linux)

The Midnight Team werkelt am Retro-Team-Racer Starxium 20XX , der 2019 auf PC, Mac und Linux (Steam) an den Start gehen soll. Zur Finanzierung hat man eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, über die man bis zum 13. Februar 45.000 Euro zusammenbekommen will. Aktuell haben 52 Unterstützer 3.491 Euro zugesagt. Hier ein Vorgeschmack auf das Projekt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer