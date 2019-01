Alvastia Chronicles: 2D-Rollenspiel mit über 100 Helden nimmt Kurs auf Xbox One und PC - 4Players.de

Screenshot - Alvastia Chronicles (One) Screenshot - Alvastia Chronicles (One) Screenshot - Alvastia Chronicles (One) Screenshot - Alvastia Chronicles (One) Screenshot - Alvastia Chronicles (One) Screenshot - Alvastia Chronicles (One)

Exe-Create und Kemco werden das bereits für Android und iOS erhältliche 2D-Rollenspiel Alvastia Chronicles am 18. Januar 2019 auch für Xbox One und PC veröffentlichen . Das Retro-Abenteuer sticht vor allem mit seinen über hundert rekrutierbaren und bis zu 13 gleichzeitig kämpfenden Charakteren heraus, unterstützt Xbox Play Anywhere und kann im Microsoft Games Store bereits für 14,99 Euro vorbestellt werden. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer