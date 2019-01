Hyper Jam: Arena-Brawler geht Mitte Februar auf PC, PS4 und Xbox One an den Start - 4Players.de

Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC) Screenshot - Hyper Jam (PC)

Das australische Indie-Studio Bit Dragon will seinen Arena-Brawler Hyper Jam am 12. Februar 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und PC ( Steam ) veröffentlichen. Die PC-Version soll für 10,79 Euro, die Konsolenfassungen für 14,99 Euro erhältlich sein. Außerdem werden plattformübergreifende Partien zwischen PC- und Konsolenspielern versprochen. Auf dem PlayStation Blog wird der Titel näher vorgestellt. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer