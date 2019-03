Skorecery: Von Pong und Breakout inspirierte Zauberduelle neu datiert - 4Players.de

Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4) Screenshot - Skorecery (PS4)

Ursprünglich wollte GrappleHook Games seine von Pong und Breakout inspirierte Arcade-Action Skorecery bereits am 5. Februar für PlayStation 4 veröffentlichen. Daraus wurde allerdings nichts. Inzwischen gibt es jedoch einen neuen Termin. So soll der PS4-exklusive Titel, in dem bis zu vier Zauberer in lokalen Mehrspielerpartien versuchen, die Runensteine ihrer Gegner zu zerstören, nun am 4. April 2019 erscheinen. Hier eine aktuelle Kostpopbe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer 2