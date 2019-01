HTC Vive Cosmos: HTC stellt weiteres verkabeltes VR-System vor; Release für 2019 angesetzt - 4Players.de

HTC stellt auf der CES gleich mehrfach Virtual-Reality-Hardware vor: Neben dem Vive Pro Eye mit Augentracking ( zur News ) wurde auch das VR-Headset Vive Cosmos angekündigt. Bevor (noch mehr) unnötige Verwirrung aufkommt: Beim neuen Gerät handelt es sich laut uploadvr.com um ein klassisches verkabeltes Headset zum Anschluss an den PC (oder andere Systeme) - und kein eigenständiges Stand-Alone-Headset wie die Vive Focus oder Oculus Quest Anders als bei der Vive ist ein Inside-Out-Tracking geplant, für das man keinerlei Tracking-Würfel, Kameras oder ähnliches im Raum aufstellen muss. Vier am Gerät angebrachte Kameras erfassen die Umgebung und liefern so ein freies "Six Degrees of Freedom Positional Tracking" (6DOF). Die eigenen Controller ähneln mit ihrem äußeren Tracking-Ting rund um die Hände den Controllern von Oculus Quest. Statt einem Touchpad gibt es hier je einen Analog-Stick, zwei Feuerknöpfe, ein Home-Knopf sowie zwei Trigger. Interessant ist zudem der laut HTC "bisher schärfste Bildschirm“ in einem HTC-Headset. Vermutlich dürfte man also in einem Bereich über der Auflösung der Vive Pro liegen (2160×1200 bzw. 1080×1200 Pixel pro Auge).Vive Cosmos soll noch in diesem Jahr erscheinen, einen genauen Termin oder einen Preis gibt es noch nicht. Als "Consumer-Gerät" könnte es sich allerdings in einem Bereich unter der Vive Pro bewegen (das im vergangenen Jahr je nach Set für 879 bis 1.178 Euro auf den Markt kam). UploadVR erwartet Umsetzungen beliebter Spiele wie Arizona Sunshine oder Superhot VR , da es sich offenbar tendenziell eher an Einsteiger richtet. HTCs General Manager Dan O’Brien geht in einem Interview mit dem Magazin folgendermaßen auf die Zielgruppe ein:"Dies ist nur der erste Blick auf dieses Produkt, doch wir wollten ein Produkt im Konsumenten-Bereich produzieren, das uns dabei hilft, das Publikum ein wenig zu erweitern, mit einer einfacheren Einrichtung, mit der auch ein weniger erfahrener User beim Auspacken sehr einfach klarkommt und mit einem (...) sehr intuitivem Erlebnis (...). Es geht nicht darum, dass wir uns von einer Sache abwenden - wir versuchen lediglich, das Publikum zu erweitern."