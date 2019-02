The Textorcist: The Story of Ray Bibbia: Teufelsaustreibung ohne Tippfehler - 4Players.de

Headup Games und Morbidware werden The Textorcist: The Story of Ray Bibbia am 14. Februar 2019 für PC via Steam veröffentlichen. Eine Demo im Vorfeld des Verkaufsstart findet man nun auch bei Steam . Die Demo umfasst das Tutorial und zwei Bosskämpfe.Als privater Exorzist und "zertifizierter Badass" bekämpft Ray Bibbia allerlei Dämonen in Rom. In The Textorcist muss man im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig machen: den Kugeln und Projektilen der Dämonen ausweichen (Bullet Hell) und währenddessen die (un)heiligen Passagen aus seinem Exorzismusbuch bis zum letzten Buchstaben auf der Tastatur nachtippen. Tippfehler gilt es zu vermeiden. Zunächst sind die Texte, die man abtippen muss, in englischer Sprache. Später wird es auch Texte auf Latein geben.Letztes aktuelles Video: Release Trailer