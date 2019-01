Amazon: Gerücht: Eigener Spiele-Streaming-Dienst in Entwicklung - 4Players.de

Auch Amazon arbeitet allem Anschein nach an einem eigenen Streaming-Service für Computer- und Videospiele, dies berichtet The Information basierend auf den Berichten von zwei Personen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach würde der Streaming-Dienst in Konkurrenz zu Microsoft, Google, Shadow (Blade), nVidia, Electronic Arts, Sony und weiteren Wettbewerbern stehen.Laut Bericht hat Amazon bereits begonnen, mit diversen Spiele-Publishern über die Verbreitung ihrer Titel über den Game-Streaming-Service zu sprechen, der wahrscheinlich im nächsten Jahr eingeführt werden soll, sagte eine Person, die von den Pläne erfahren haben will. Offiziell angekündigt hat Amazon solch ein Vorhaben bisher nicht, aber mit The Grand Tour Game und The New World haben sie ebenfalls eigene Spiele-Projekte in Entwicklung.Bei einem Streaming-Service laufen die Spiele nicht direkt auf der eigenen Hardware (PC oder Konsole). Stattdessen laufen die Spiele auf leistungsstarken Computern in Rechenzentren und werden via Internet zum Endkunden gestreamt, so dass die Nutzer sie auf Geräten mit weniger Rechenleistung spielen können, darunter Smartphones, Tablets, Notebooks, Fernseher etc. Knackpunkte bei solchen Streaming-Systemen sind allerdings Latenz (Input-Verzögerung), Bandbreite und Bezahlmodell. Im vergangenen Jahr hatten wir bereits PlayStation Now von Sony getestet und GeForce Now von nVidia ausprobiert