Verizon: Gerücht: US-Telekommunikationskonzern arbeitet an eigenem Spiele-Streaming-Dienst - 4Players.de

Auch der US-amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon scheint an einem eigenen Spiele-Streaming-Dienst zu arbeiten. The Verge meldet, dass derzeit ein geschlossener Alphatest von Verizon Gaming (VZG) durchgeführt wird. Der Dienst läuft als App aktuell auf nVidia Shield TV (auf Android basierender Media Streamer) und soll laut der beiliegenden Dokumentation auch für andere Android-Geräte wie Smartphones und Tablets erscheinen. Auf Android-Geräten kann Verizon Gaming zum Beispiel mit einem Xbox-One-Controller gekoppelt werden. Verizon hat den Dienst weder bestätigt noch offiziell angekündigt.Gemäß der Angaben von The Verge sucht Verizon aktuell Tester für den Dienst. Die Teilnehmer erhalten dann ein Shield-TV-Gerät mit vorinstallierter Verizon Gaming App sowie einen Xbox-One-Controller. Die App soll später über Google Play verteilt werden. Der erste Testlauf soll bis Ende Januar 2019 laufen.Mittlerweile aufgetauchte Screenshots der App-Oberfläche von Verizon Gaming zeigen Titel wie Fortnite, Red Dead Redemption 2, God of War, Battlefield 5, Destiny 2, Sudden Strike 4, Knack 2, Detroit Become Human usw. Hierbei fallen diverse Konsolen-exklusive Spiele auf, wie Red Dead Redemption 2, God of War, Knack 2 und Detroit Become Human. Es wird spekuliert, dass einige oder vielleicht alle Spiele bloß Platzhalter sind. Eine Speicheroption gibt es derzeit übrigens nicht, weswegen man beim gestreamten Spiel jedes Mal von vorne anfangen darf.In ersten User-Berichten wird von Performance-Problemen und störenden Verzögerungen (Lags) gesprochen. Der Verizon-Support schreibt, dass sie derzeit an der Technik und der Server-Infrastruktur arbeiten würden und die Spiele-Bibliothek später noch ausgebaut werde. Auf einem weiteren Bild eines Alpha-Teilnehmers ist zu sehen, dass Software von Utomik zum Einsatz kommt. Utomik ist eine kleine Firma, die sich auf Game-Streaming spezialisiert hat und scheinbar ein Bestandteil von Verizon Gaming ist. Es ist möglich, dass Verizon Gaming auf der Grundlage der Utomik-Technologie entwickelt wurde.Damit wäre Verizon das nächste Unternehmen, das Game-Streaming (Cloud Gaming) auf unterschiedlichen Geräten und Plattformen ermöglichen möchte, neben Microsoft ( Project xCloud ), Google ( Project Stream ) und dem vermeintlichen Dienst von Amazon