gamescom 2019: Die ersten Aussteller stehen fest; Frühbucheraktion war erfolgreich - 4Players.de

Bis zum 14. Februar hatten Unternehmen die Möglichkeit, sich zu vergünstigten Konditionen einen Aussteller-Platz auf der gamescom 2019 zu sichern. Von dieser gamescom-Frühbucheraktion haben im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt mehr Aussteller Gebrauch gemacht. Das Frühbucherergebnis der gamescom 2019 (20. bis 24. August) liegt acht Prozent über dem des Vorjahres. Bei der gebuchten Fläche zeigt sich im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ein Plus von zehn Prozent. Bis zum Ende der ersten Buchungsphase gingen Anmeldungen aus 28 Ländern ein.Folgende Aussteller haben sich registriert: 2K Games, ak tronic, Amazon Games, astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Capcom, Deep Silver (Koch Media), Electronic Arts, Facebook, Giga-Byte Technology, Kalypso Media, Microsoft / Xbox, Nintendo, Square Enix, THQ Nordic, Turtle Entertainment/ ESL, Ubisoft, Wargaming und Youtube Gaming. Bei den Ausstellern aus dem Hardware-Segment sind es Alternate, Caseking, DXRacer, Medion, Razer und Trust Gaming. Auch knapp 90 Merchandise-Anbieter haben bereits zugesagt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt liegt das aktuelle Ergebnis bei +24 Prozent."Premiere feiert auf der gamescom 2019 der neu konzipierte Indie Bereich, der sich im Look & Feel von anderen Bereichen der entertainment area abheben wird. Zentraler Bestandteil ist der beliebte Indie Arena Booth. Er gehört für viele gamescom-Besucher seit Jahren zu den Highlights und ist ein fest eingeplantes Ziel im Rahmen des gamescom-Besuchs. Das gilt auch für 2019, denn die Organisatoren haben ihre Teilnahme an der gamescom ebenfalls schon in der ersten Anmeldephase bestätigt. Auf dem Indie Arena Booth werden wieder zahlreiche spannende Neuvorstellungen und kreative Titel auf die Besucher warten - weitere Angebote unabhängiger Entwickler werden das Angebot im neuen Indie Bereich perfekt ergänzen. Und auch das Top Thema eSports wird auf der gamescom 2019 stark präsent sein: Mit Turtle Entertainment / ESL ist einer der Top-Player bereits an Bord.""In der ersten Anmeldephase ist auch das Interesse seitens ausländischer Unternehmen groß. Insgesamt gingen Anmeldungen aus 28 Ländern ein. Bereits jetzt steht fest, dass in der business area Länderpavillons von Argentinien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Korea, Malta, Polen, Schweden, Singapur, Spanien und den USA präsent sein werden. Insgesamt 12 Pavillons sind bereits fest eingeplant - Tendenz steigend. Dieses erste Ergebnis zeigt die weiter zunehmende internationale Bedeutung der gamescom als Meeting-Point und Business-Plattform der Games-Branche."Die gamescom 2019 findet vom 20. August bis zum 24. August in Köln statt (mit Fachbesucher- und Medientag).