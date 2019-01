Project Awakening: Arise: Cygames sichert sich Namensrechte in Europa; Hinweis auf Veröffentlichung im Westen - 4Players.de

Das japanische Studio Cygames hat sich den Titel "Project Awakening: Arise" beim Patent- und Markenamt in Europa schützen lassen. Cygames hatte das Action-Rollenspiel (Project Awakening) im September 2018 für PlayStation 4 in Japan angekündigt. Der beantrage Markenschutz könnte auf eine geplante Veröffentlichung in westlichen Gebieten hindeuten.Konkrete Details zu "Project Awakening" sind rar. Leitende Entwickler sind Junji Tago (Director) und Ryosuke Aiba (Art Director). Junji Tago war Technical Director bei Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes und Lead System Programmer bei Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Ryosuke Aiba wirkte u. a. am "Blade Design" von Xenoblade Chronicles 2 mit. Die Entwickler wollen einen "neuen Ansatz" für High-Fantasy-Rollenspiele verfolgen.Letztes aktuelles Video: PlayStation LineUp Tour