Anyone's Diary: Düsterer Rätsel-Plattformer für PSVR erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 1. Februar 2019, 09:25 Uhr:

Inzwischen ist Anyone's Diary für PlayStation VR erschienen. Das düstere Rätsel-Abenteuer aus Spanien kann wie angekündigt für 12,99 Euro via PlayStation Store bezogen werden.Die spanischen Entwickler World Domination Project wollen ihr im Rahmen von PlayStation Talents entstandenes Puzzle-Jump'n'Run Anyone's Diary , in dem es innere Konfikte in einer Papierwelt zu bewältigen gilt, am 31. Januar 2019 exklusiv für PlayStation VR veröffentlichen. Der Preis im PlayStation Store soll 12,99 Euro betragen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer