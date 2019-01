Spinnortality: Cyberpunk-Management-Sim nimmt Anfang Februar den Betrieb auf - 4Players.de

Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux) Screenshot - Spinnortality (Linux)

Der in Wien lebende Solo-Entwickler James Patton wird seine Cyberpunk-Management-Sim Spinnortality am 1. Februar 2019 für PC, Mac und Linux ( Steam ) veröffentlichen. Zum Spielinhalt heißt es: "Im Titel gründen Spieler eine Firma, verbreiten Fake-News, starten Aufstände und werden unsterblich. In der Cyberpunk-Management-Sim ist Reichtum pure Macht und Firmen sind Könige. Schafft es der Spieler ein globales Monopol und somit ein Königreich, das für immer währt, aufzubauen?Nationen haben sich zu massiven, politisch stagnierenden Superstaaten entwickelt. Einige sind so genannte 'Demokratien', einige Diktaturen und einige ultra-kapitalistische Dystopien. Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch und die Firma der Spieler wird über ihr Schicksal entscheiden. Als Leiter einer globalen Megafirma ist es Aufgabe der Spieler Profit zu machen. Schon bald werden sie aber die Politik manipulieren, verschiedene Industrien liberalisieren und spezielle Operationen starten, um den Globus zu destabilisieren." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer