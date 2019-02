Spinnortality: Cyberpunk-Management-Simulation für PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

Der in Wien lebende Solo-Entwickler James Patton hat seine Cyberpunk-Management-Simulation Spinnortality für PC, Mac und Linux für 9,99 Euro via Steam veröffentlicht. In dem rundenbasierten Titel gründen die Spieler eine Firma, verbreiten Fake-News, starten Aufstände und entwickeln furchtbare Produkte, die dann so gut vermarktet werden, dass sie unwiderstehlich sind. Die Spielzeit soll laut Hersteller acht bis 20 Stunden betragen."In der Cyberpunk-Management-Sim ist Reichtum pure Macht und Firmen sind Könige. Schafft es der Spieler ein globales Monopol und somit ein Königreich, das für immer währt, aufzubauen? Nationen haben sich zu massiven, politisch stagnierenden Superstaaten entwickelt. Einige sind so genannte 'Demokratien', einige Diktaturen und einige ultra-kapitalistische Dystopien. Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch und die Firma der Spieler wird über ihr Schicksal entscheiden. Als Leiter einer globalen Megafirma ist es Aufgabe der Spieler Profit zu machen. Schon bald werden sie aber die Politik manipulieren, verschiedene Industrien liberalisieren und spezielle Operationen starten, um den Globus zu destabilisieren", schreibt der Entwickler."Ich denke, dass sich immer mehr Leute darüber bewusst werden, dass einige Personen und Firmen unvorstellbare Mengen an Reichtum ansammeln und es zudem laufend schwieriger wird dieses Problem zu lösen", sagt James Patton, Entwickler von Spinnortality. "Mit Spinnortality war es von Anfang an mein Ziel klar zu machen, wohin uns dieser Weg führen wird und ich denke im Laufe der Entwicklung wurde das Thema sogar noch relevanter. Genau, wie im echten Leben gibt es im Spiel unzählige Szenarien, wo das ganze hinführen könnte und oft können Spieler erst viel später sehen, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben. Ich kann es kaum erwarten, bis Spieler endlich durch Spinnortality spielen können und bin gespannt, welche Entscheidungen sie treffen werden."Letztes aktuelles Video: The first 10 minutes of a cyberpunk CEOs day