Super Dragon Ball Heroes: World Mission : Dragon-Ball-Kartenspiel wird für PC und Switch im Westen erscheinen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment wird Super Dragon Ball Heroes: World Mission am 5. April 2019 für PC (Steam) und Switch veröffentlichen. Es ist das erste Spiel der Reihe, welches im Westen erscheinen wird.Super Dragon Ball Heroes: World Mission spielt in Hero Town, einer alternativen Realität, in der ein "Dragon-Ball-Kartenspiel" die beliebteste Form der Unterhaltung darstellt. Die Spieler übernehmen die Rolle von Beat und folgen ihm auf seinem Weg zum World Champion von Super Dragon Ball Heroes.Super Dragon Ball Heroes: World Mission ist ein virtuelles Kartenspiel mit Kämpfern aus allen Dragon-Ball-Universen - mit neuen Transformationen und einer neuen Figur, die von Mangaka Toyotarou (Dragon Ball Super) entworfen wurde. Das Spiel wird 350 Charaktere und über 1.000 sammelbare Karten umfassen. Weitere Details wurden nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Ankündigung