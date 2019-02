Der an Helldivers erinnernde Twin-Stick-Shooter Trident's Wave ist auf PC in den Early Access auf Steam gestartet (Preis: 12,49 Euro; aktuell 30 Prozent Rabatt). Die aktuelle Version enthält die zentralen Spielelemente und wenn alles nach Plan läuft, soll der Early Access schon im April beendet werden. Die finale Fassug wird zwei weitere Sentinels (Helden), drei Waffen, zwei "spezielle Einstellungen" und eine Vielzahl von Qualitätsverbesserungen umfassen.Das menschliche Kolonieschiff Trident muss beschützt werden - vor einer unbekannten Alien-Art! Und das geht laut Entwickler Bacus Studios am besten in Form eines kooperativen Twin-Stick-Shooters für bis zu vier Personen (lokal und online). Mit dabei: Ein Flammenwerfer und allerlei andere gefährliche Waffensysteme und Fähigkeiten, die sich in erreichten Schiffssektoren freischalten lassen. Kooperation der Spieler soll essentiell wichtig sein.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer