The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Neues Kapitel und die "Saison des Drachen" angekündigt - 4Players.de

Zenimax Online Studios und Bethesda haben mit The Elder Scrolls Online: Elsweyr das nächste Kapitel von The Elder Scrolls Online angekündigt. Es wird am 4. Juni 2019 für PC/Mac, PS4 und Xbox One erscheinen. Spieler auf PC/Mac erhalten ab dem 20. Mai vorzeitigen Zugang.Zugleich ist die "Saison des Drachen" angekündigt worden, die ein Jahr lang neue Inhalte umfassen wird: "Während der Saison des Drachen könnt ihr ein Jahr voller miteinander verbundener Abenteuer erleben, die schon im Februar mit der DLC-Spielerweiterung 'Wrathstone' beginnen und dann mit dem Kapitel 'Elsweyr' und darüber hinaus fortgesetzt werden. Dies ist der Zeitplan für die Saison des Drachen:In The Elder Scrolls Online: Elsweyr kehren die Drachen nach Tamriel zurück. "Unfreiwillig durch Abnur Tharn und die kaiserliche Usurpatorkönigin Euraxia entfesselt jagen der große Kaalgrontiid und sein Gefolge vom Himmel aus und drohen damit, die uralte Heimat der Khajiit niederzubrennen."The Elder Scrolls Online: Elsweyr umfasst ein neues Gebiet (Elsweyr), eine umfangreiche Hauptgeschichte als Teil der Saison des Drachen, eine neue Klasse (Nekromant), eine Prüfung für zwölf Spieler (Sonnspitz), Drachenangriffe als Events in der offenen Welt sowie weitere Gewölbe, Verliese und Quests."Bisher konntet ihr die Provinz Elsweyr nur in The Elder Scrolls: Arena erkunden und die Randgebiete in ESO über die Regionen Schnittermark und Khenarthis Rast erkunden, aber mit diesem neuen Abenteuer könnt ihr die Heimat von Tamriels beliebtem Katzenvolk vollständig bereisen. Mit Elsweyr durchstreift ihr sowohl fruchtbares Grasland als auch sengende Wüsten. Interagiert mit Mondzuckerbauern und umherziehenden Nomaden oder stellt euch den gnadenlosen kaiserlichen Besatzern und herumstreifenden Banditen. Mit diesem neuen Kapitel könnt ihr vollständig in das Leben, die Geschichte, Kultur und Mythologie der Khajiit und ihres Heimatlandes abtauchen. Und natürlich werdet ihr nicht nur dieses neue Gebiet erkunden können, sondern es wird auch euch zufallen, das khajiitische Volk gegen eine vernichtende neue Bedrohung zu verteidigen: Drachen. Allerdings seid ihr in diesem Kapitel kein Drachenblut, und ihr werdet zusammenarbeiten und mächtige Verbündete finden müssen, um diese geflügelten Bestien vom Himmel zu holen. Schließlich führt Elsweyr auch den sehnsüchtig erwarteten Nekromanten als Klasse für ESO ein. Mit dieser dunklen, mysteriösen neuen Klasse könnt ihr die Toten befehligen und mächtige Elementarmagie wirken, um Feinde zu überwinden und eure Verteidigung zu stärken. Mit dem Nekromanten ist der Tod selbst eine Waffe!"The Elder Scrolls Online: Elsweyr erscheint in den folgenden Editionen: Standard Edition, Upgrade, Collector's Edition und Collector's Edition Upgrade. Die Vorbesteller-Angebote und die digitalen Zusatzinhalte findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ankündigung