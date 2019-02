Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4) Screenshot - Intruders: Hide and Seek (PS4)

Die spanischen Tessera Studios, Daedalic Entertainment und Sony geben weitere Einblicke in das Schleichabenteuer Intruders: Hide and Seek , das am 13. Februar 2019 für 19,99 Euro exklusiv auf PlayStation 4 und PlayStation VR (digital und physisch) erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer