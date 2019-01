Frontier Developments: Jurassic World Evolution als Umsatzmotor; viertes Projekt in Entwicklung - 4Players.de

Frontier Developments hat den Geschäftsbericht vom 1. Juni 2018 bis zum 30. November 2018 vorgelegt. Das Studio erwartet einen Umsatz von ca. 64 Mio. Pfund gegenüber 19 Mio. Pfund (Zwischenergebnis des Vorjahres). Die Umsatzsteigerung wird auf die Veröffentlichung von Jurassic World Evolution im Juni 2018 und die anhaltenden Verkaufserfolge von Elite Dangerous und Planet Coaster zurückgeführt. Jurassic World Evolution legte im Fahrwasser des Films (Jurassic World: Fallen Kingdom) den bisher erfolgreichsten Spiele-Verkaufsstart des Studios hin. Das Dinopark-Aufbauspiel verkaufte sich innerhalb von fünf Wochen über eine Million Mal auf PC, PS4 und Xbox One. Sieben Monate nach der Markteinführung stehen mehr als zwei Mio. Verkäufe unter dem Strich. Der Großteil der Verkäufe entfällt auf den digitalen Vertrieb. "Die Strategie von Frontier, eine Community von Spielern aufzubauen und zu unterstützen, hat sich bei Jurassic World Evolution bewährt, mit kostenlosen Updates und Paid Downloadable Content (PDLC), die dazu beitragen, bestehende Spieler zu binden und neue Spieler zu gewinnen", heißt es in dem Bericht. Elite Dangerous (Dezember 2014; zuerst auf PC) und Planet Coaster (November 2016; nur PC) sollen sich weiterhin gut entwickeln - ebenfalls aufgrund der stetigen Versorgung mit neuen Inhalten. Planet Coaster wurde seit der Markteinführung über zwei Millionen Mal verkauft. Elite Dangerous liegt zusammen mit Elite Dangerous: Horizons bei 4,3 Mio. Verkäufen. Angaben zu den Verkaufszahlen der Erweiterungen (zum Beispiel bei Planet Coaster) wurden nicht gemacht.Im Geschäftsjahr 2020 (zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 31. Mai 2020) soll eine vierte Spiele-Franchise von Frontier veröffentlicht werden. David Braben (Chef von Frontier): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg von Jurassic World Evolution, das unsere bisher größte Markteinführung war. Elite Dangerous and Planet Coaster entwickeln sich weiterhin gut, da unsere Strategie der Unterstützung, Pflege und Verbesserung aller unserer Spiele-Franchise weiterhin greift. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten mehr Details über unser viertes Spiele-Franchise sowie unsere bestehenden Franchises zu geben."