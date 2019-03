Frontier Developments: Neues Lizenzspiel in Entwicklung; David Braben als Phrasendrescher - 4Players.de

Frontier Developments (Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution) hat in einer ziemlich nebulösen und fast schon nichtssagenden Meldung angekündigt , dass sie ein neues Spiel auf Basis einer "großen globalen Marke" entwickeln werden. Um welche Marke es sich handelt, wurde erst gar nicht verraten. Das neue Spiel soll für PC und Konsolen erscheinen und auch mit kostenpflichtigen Downloaderweiterungen versorgt werden. Die Entwicklung soll demnächst starten und ungefähr zwei Jahre dauern. Damit wird der "mysteriöse Titel" wohl frühstens 2021 erscheinen.David Braben (Chief Executive von Frontier Developments) versucht sich derweil als Phrasendrescher. Originalwortlaut: "We are delighted to confirm that one of our future releases will benefit from a major global IP licence. We are excited about our existing franchises and our future portfolio. We will continue to love, support and enhance our existing game franchises as we build new ones."Übersetzung: "Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass eine unserer zukünftigen Veröffentlichungen von einer großen globalen IP-Lizenz profitieren wird. Wir sind sehr angetan von unseren bestehenden Franchises und unserem zukünftigen Portfolio. Wir werden unsere bestehenden Spiele-Franchises weiterhin schätzen, unterstützen und weiterentwickeln, während wir neue aufbauen."