Azusa Online: 2D-Rollenspiel bereitet sich auf den Steam-Start vor - 4Players.de

Der brasilianische Entwickler Azusa RP werkelt an einem 2D-Online-Rollenspiel namens Azusa Online , in dem die Aktionen der Spieler einen großen Einfluss auf die offene Spielwelt haben sollen. Der als "Multi-Massive Online Roleplay Driven Game" bezeichnete PC-Titel im 16-Bit-Stil soll in wenigen Wochen auf Steam erhältlich sein. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer