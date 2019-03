Power Rangers: Battle for the Grid: Spielszenen-Trailer zeigt charakteristische Angriffe und Megazord Ultras - 4Players.de

Nach kurzen Spielszenen-Schnipseln hat Entwickler nWay nun einen längeren Trailer zu Power Rangers: Battle for the Grid veröffentlicht. Das Video zeigt die charakteristischen Angriffe von Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy und Lord Drakkon sowie die Assist-Funktion (ein Charakter kommt zu Hilfe), die "dynamische Verteidigung", die Combos und das Megazord-Ultras-System (ein Gegner wird attackiert oder betäubt).Das plattformübergreifende Prügelspiel wird als digitaler Download für 19,99 Dollar zunächst auf PlayStation 4, Switch und Xbox One im April 2019 und später als PC-Version erhältlich sein. Darüber hinaus wird es eine Digital Collector's Edition geben, die für 39,99 Dollar vorbestellt werden kann. Sie enthält das Spiel, den Season One Pass (drei neue Charaktere und ihre Arcade-Geschichte und ein neuer Warrior-Skin) sowie exklusive Charakter-Skins (Lord Drakkon Evo II und Mighty Morphin Power Rangers Pink Ranger).Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerIn Power Ranger: Battle for the Grid kämpfen "klassische" Ranger und Schurken in Teamkämpfen gegeneinander. Die Entwickler versprechen authentisches Power-Rangers-Kampfgeschehen nach dem Schema "einfach zu lernen, aber schwer zu meistern" (ohne übermäßig komplizierte Kommandos). Sie selbst bezeichnen das Kampfsystem als "schlank bzw. stromlinienförmig". Online-Matches, "Online-Missionen" sowie Cross-Play und Cross-Progression auf PC, Switch und Xbox One sind geplant. Die PlayStation 4 bleibt bei den plattformübergreifenden Features vorerst außen vor.