Worbital: Chaotische Artilleriegefechte im Weltraum auf PC - 4Players.de

Team Jolly Roger hat Worbital für PC via Steam für 19,99 Euro veröffentlicht. Im spirituellen Nachfolger von Interplanetary richtet man im Sonnensystem Chaos an, indem man Artilleriegeschosse durch den Weltraum ballert. Dabei geht es nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit-Kämpfen zur Sache. Die Entwickler vergleichen die Artillerieschlachten mit Worms.Worbital ist zur Zeit auf Englisch, Französisch, Spanisch und Finnisch verfügbar. Die Spielmodi sind: Mehrspieler (online), Multiplayer (lokal; jeder Spieler benötigt einen Controller), Einzelspieler-Gefecht, Einzelspieler-Kampagne und benutzerdefinierte Matches. Das Spiel soll im Laufe des Jahres für PS4, Switch und Xbox One umgesetzt werden."Bei Worbital erwarten dich Weltraumschlachten in Echtzeit mit einer geballten Ladung Spannung und jeder Menge Gravitätlichkeiten. Jeder Spieler befehligt einen Planeten, baut Unterstützungsstrukturen auf und bedient sich immer mächtigerer Waffen. Nutze dein gesamtes Waffenarsenal, um gegnerische Planeten zu zerstören und das Sonnensystem zu verwüsten. Das Ziel: Deine Zivilisation soll alle anderen überdauern! Nutze die Gravitationsfelder, indem du deine Geschosse quer durchs All manövrierst und deinen Gegnern verheerenden Schaden zufügst. Schleudere Asteroiden, erschaffe schwarze Löcher, lass es Sonneneruptionen regnen", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer