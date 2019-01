Creeper World 4: Echtzeit-Strategie gegen ein gigantisches, außerirdisches Schleimwesen - 4Players.de

In Creeper World 4 kämpft man (wie in den Vorgängern ) gegen ein gigantisches, außerirdisches Schleimwesen, das versucht, die Welt bzw. die Karte komplett zu verschlingen . Als Spieler versucht man dem "schleimigen" Feind mit konventionellen und futuristischen Waffen (Fahrzeuge, Flugzeuge, auf dem Orbit) Einhalt zu gebieten. Im vierten Teil der Echtzeit-Strategie-Reihe von Knuckle Cracker darf der physikalisch simulierte Schleim erstmalig in 3D bekämpft werden.Creeper World 4 wird kleine pausierbare Karten und große (jederzeit speicherbare) Echtzeit-Schlachten umfassen. Story-Missionen in einer Kampagne sowie ein Missionseditor für eigene Kreationen sind geplant. Das Spiel soll erscheinen, "wenn es fertig ist". In den folgenden Videos kann man einen Blick auf eine Alpha-Version werfen, wobei Grafik und 3D-Modelle noch nicht final sein sollen.Letztes aktuelles Video: Alpha Trailer