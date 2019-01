World End Syndrome: Visual Novel über Liebe, Mord und lebende Tote erscheint auch im Westen - 4Players.de

Screenshot - Worldend Syndrome (PS4) Screenshot - Worldend Syndrome (PS4) Screenshot - Worldend Syndrome (PS4) Screenshot - Worldend Syndrome (PS4) Screenshot - Worldend Syndrome (PS4)

PQube wird Arc System Works' Visual Novel World End Syndrome , in der alle 100 Jahre Menschen verschwinden und Tote wiederauferstehen, im Frühjahr 2019 auch in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen . Das romantische Mystery-Abenteuer, dessen Charaktere von Yuki Kato (Blazblue) designt wurden, soll sowohl im Handel als auch als Download via eShop und PlayStation Store erhältlich sein. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer