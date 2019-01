Meeple Station: Early-Access-Start der Simulation einer Raumstation - 4Players.de

Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC) Screenshot - Meeple Station (PC)

Mit Meeple Station ist eine Simulation einer Raumstation in den Early Access ( Steam ; 16,99 Euro) gestartet. Man baut eine eigene Raumstation auf, handelt mit Waren, kümmert sich um seine Bewohner (Meeple) und schickt seine Leute auf waghalsige Missionen. Als Vorbild nennen die Entwickler u. a. Rimworld Produktbeschreibung : "Möchtest Du eine weitläufige, mehrstöckige Station bauen, die den Bedürfnissen Deiner Meeple gerecht wird? Konzentriere Dich auf Handel, Bergbau und Forschung, während Du Deine unglücklichen Meeple am Leben erhältst, indem Du Strom erzeugst und Deine Station mit Lebenserhaltung versorgst. Baue eine Botanikabteilung im Keller auf, nur um dann eine gekappte Treibstoffleitung zu haben, die in Flammen aufgeht. Behebe Lecks, die durch nicht gewartete Leitungen auftreten, oder repariere Teile Deiner Station, die aufgrund einer offenen Luftschleuse keinen Sauerstoff mehr haben. (...) Handel mit all den unzähligen Waren, die Du auftreiben kannst. Errichte eine Minenstation, mit der Du ganze Quadranten abbaust und die Ressourcen an eine nahegelegene Handelsfraktion verkaufst, aber nimm Dich vor Piraten und gesichtsfressenden Weltraumkraken in Acht. (...) Erkunde die Galaxie auf der Suche nach neuen, verkäuflichen Ressourcen und lerne neue Leute kennen. Geh wohin du willst, solange du genug Treibstoff und ein Triebwerk hast! Liegt dein Fokus auf Technik? Oder Verteidigung und Sicherheit? Vielleicht Raffinieren? Richte ein Forschungslabor ein und hoffe auf das Beste! Offiziere können neue Technologien freischalten, aber sie können ein schwieriger (streitsüchtiger) Haufen sein, den es zu beschwichtigen gilt, denn wenn Du sie lässt, können und werden sie Deine Station zu Grunde richten."Die Early-Access-Version umfasst ca. 20 Prozent der geplanten Inhalte . Alle Hauptfeatures des Spiels wie Weltraumerkundung, Forschung, Meeple-Hierarchie, Sicherheit, Piraten, Meteore und Alienkraken sind bereits verfügbar - sowie deutsche Texte. Während der Early-Access-Phase sollen bestehende Elemente erweitert und neue Features wie Landungstruppen eingebaut werden. Außerdem sind eine Kampagne, ein kooperativer Online-Modus und Modding geplant. Die Early-Access-Phase soll zwischen sechs und neun Monate dauern.Letztes aktuelles Video: Trailer