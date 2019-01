Death end re;Quest: Erscheint am 22. Februar für PlayStation 4 - 4Players.de

Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4) Screenshot - Death end re;Quest (PS4)

"Alice: Sie ist der Agent der Begierde und die Anführerin der Ludens. Ihre ruhige Art lässt den Spieler denken, dass sie nett und zugänglich wäre, jedoch schaut sie oft von oben auf andere herab.

Ripuka: Sie ist von Mord und Todschlag besessen.

Nova: Sie ist ein Agent des Zornes. Ihre aggressive Art macht sie häufig zu einem distanzierten Charakter. Sie ist ein Masochist und genießt es Schmerzen zugefügt zu bekommen.

Levin: Er ist der Agent der Furcht und das einzige männliche Mitglied der Ludens."

Reef Entertainment hat mit Koch Media eine Distributions-Vereinbarung abgeschlossen. Somit wird der Publisher die beiden Spiele Death end re;Quest für PlayStation 4 sowie Super Neptunia RPG für PlayStation 4 und Switch in Deutschland, Schweiz und Italien in den Einzelhandel bringen.Das japanische Rollenspiel Death end re;Quest wird am 22. Februar 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Die folgenden Screenshots zeigen die spielbaren Charaktere der Welt von World's Odyssey (dem Spiel im Spiel) sowie einige Charaktere der 'wirklichen' Spielwelt.Charakter-Beschreibungen der Ludens: