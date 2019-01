SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech: Switch-Rollenspiel mit "Lochkarten" und Steampunkrobotern - 4Players.de

Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch) Screenshot - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Switch)

Bei der Indies-Präsentation von Nintendo ist SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech von Image & Form Games und Thunderful Publishing angekündigt worden. Das Karten-basierte Rollenspiel wird zunächst auf Nintendo Switch und später auf "anderen Plattformen" erscheinen.Im Spiel führt man eine Gruppe von aufstrebenden Helden durch eine handgezeichnete Welt und rundenbasierte Kämpfe, in denen man über 100 "Lochkarten" einsetzen kann. Versprochen werden Schatzkisten voller Gold, Drachen, Magie, Ritter in glänzender Rüstung, Erfahrungspunkte und eine humorvolle Mischung aus traditioneller Fantasy mit Steampunkrobotern.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer