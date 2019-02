Bannermen: Öffentlicher Betatest an diesem Wochenende - 4Players.de

An diesem Wochenende findet bei Steam der öffentliche Betatest von Bannermen statt. Neben dem Online-Multiplayer-Modus kann man ebenfalls den Skirmish-Modus, das Tutorial und einen Teil der Einzelspieler-Kampagne ausprobieren. Die Vollversion des Echtzeit-Strategiespiels, das in dem mittelalterlichen Fantasy-Reich Valtoria spielt, wird am 21. Februar 2019 erscheinen.Die Entwickler schreiben: "Das Spiel konzentriert sich stark auf das Kontrollieren von Einheiten. Deshalb ist es äußerst wichtig, sich die Kontrolle über die Karte zu erkämpfen und bei Feindkontakt die Oberhand zu behalten. Übernehmt manuell Kontrolle über jede einzelne Einheit und setzt ihre Fähigkeiten weise ein. Um ein erfolgreicher Kommandant zu werden, müsst Ihr Euch außerdem Eure Ressourcen einteilen und Eure Stützpunkte strategisch errichten. Jede Karte verfügt über einzigartige Naturkräfte – Zauber, die gewirkt werden können, um Eurem Feind enormen Schaden zuzufügen. Das Entfesseln dieser Naturkräfte gestaltet sich als äußerst schwierig, da Ihr Tempel bauen und verteidigen müsst, die nur an heiligen Plätzen errichtet werden können, die strategisch über jede Karte verteilt sind. Zudem befehligt Ihr eine Heldeneinheit, die im Level aufsteigen, stärker werden und mächtige Zauber freischalten kann."Letztes aktuelles Video: Campaign Trailer