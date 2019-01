Those Who Remain: Psycho-Triller in US-amerikanischer Geisterstadt vorgestellt - 4Players.de

Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC) Screenshot - Those Who Remain (PC)

Die Syndrome -Macher Camel 101 zeigen erste Spielszenen aus ihrem übersinnlichen Horror-Spiel Those Who Remain, das 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Der Psycho-Triller versetzt den Spieler laut Steam in die Geisterstadt Dormont, eine ehemals typische amerikanische Kleinstadt, gelegen im Herzen der Vereinigten Staaten.Die meisten Einwohner sind gefangen in einer rätselhaften Dunkelheit. Auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer wandern ebenso fremdartige wie gefährliche Kreaturen durch die Straßen. Der einzige Weg zu überleben ist offenbar, im Licht zu bleiben. Zur offiziellen Website geht es hier. "Begebe Dich mit Edward Turner in das befallene Städtchen Dormont und erlebe einen einzigartigen psychologischen Thriller. Zur falschen Zeit am falschen Ort: Edward ist ein durchschnittlicher Typ mit einer problembehafteten Vergangenheit. Er merkt schnell, dass in diesem kleinen Städtchen etwas nicht stimmt. Wirst Du ihm helfen das Geheimnis hinter der dichten Dunkelheit zu ergründen und die, die noch übrig sind, zu retten?