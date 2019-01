Subnautica: Below Zero: Eigenständiges Subnautica-Abenteuer auf einer Eiswelt angekündigt; zunächst für PC - 4Players.de

Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC) Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC) Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC) Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC) Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC) Screenshot - Subnautica: Below Zero (PC)

Unknown Worlds Entertainment hat mit Subnautica: Below Zero ein neues (eigenständiges) Spiel im Subnautica-Universum angekündigt . Es soll am 30. Januar 2019 in den Early Access auf PC und Mac starten ( Steam , Epic Games Store, Discord). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind geplant und sollen idealerweise zusammen mit dem Release von Version 1.0 auf PC und Mac erscheinen. Eine VR-Umsetzung wurde bisher nicht erwähnt.Diesmal verschlägt einen das Unterwasser-Abenteuerspiel auf eine fremde, eisige Meereswelt. Als Wissenschaftler, der an einer Forschungsstation auf der Oberfläche des Planeten arbeitet, wird man beauftragt, außerirdische Artefakte zu untersuchen. Im Orbit des Planeten 4546B schwebt derweil die Raumstation Vesper, die Vorräte verschickt, Anweisungen sendet und Proben empfängt - und sollte an Bord der Raumstation ein Unfall passieren, muss man improvisieren, um alleine zu überleben (Ressourcen sammeln, Ausrüstung herstellen usw.).Unknown Worlds Entertainment verspricht neue Umgebungen (Eishöhlen, Eisschollen) sowie Geschichten, ungewöhnliche Kreaturen und einen mysteriösen Kommandanten, dem man unter Umständen nicht trauen kann.