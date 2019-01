Twitter: Rückblick auf die Gaming-Tweets 2018: Japan und Fate/Grand Order führend - 4Players.de

Japan United States United Kingdom France Korea Spain Brazil Canada Mexico Germany

Bei den thematischen Tweets liegt Fate/Grand Order (Free-to-play-Rollenspiel; Mobile) an der Spitze, das in Europa bisher nicht offiziell veröffentlicht wurde. Danach folgen Fortnite, Monster Strike (Mobile), Splatoon und PlayerUnknown's Battlegrounds.

Fate/Grand Order (@fgoproject) Fortnite (@FortniteGame) Monster Strike (@MStrikeOfficial) Splatoon (@SplatoonJP) PlayerUnknown's Battlegrounds (@PUBG) Granblue Fantasy (@granbluefantasy) Ensemble Stars (@ensemble_stars) Super Smash Brothers (@NintendoAmerica) Overwatch (@PlayOverwatch) Final Fantasy (@FinalFantasy)

E3 Tokyo Game Show 2018 The Game Awards 2018 2018 League of Legends World Championship Overwatch League Inaugural Season Championship ELEAGUE Major: Boston 2018 FACEIT Major: London 2018 Gamescom 2018 BlizzCon 2018 TwitchCon 2018

Seth Abner (@OpTic_Scumper) Félix Lengyel (@xQc) Juan DeBiedma (@LiquidHbox) Yiliang Peng (@TLDoublelift) Ian Porter (@OpTic_Crimsix) Gabriel Toledo (@FalleNCS) James Clayton Eubanks (@Clayster) William Peter Hjelte (@TSM_Leffen) Dillon Price (@Attach) Thomas Paparratto (@ZooMaa)

Twitter hat auf das vergangene Jahr 2018 zurückgeblickt . Mehr als eine Milliarde Tweets über Spiele und "Gaming allgemein" wurden gezählt - u. a. von Spielern, Fans, Publishern, Gaming-Medien, Streamern, eSportlern und Kommentatoren. Die meisten Tweets stammten aus Japan. Deutschland belegt lediglich den zehnten Platz.In der Kategorie Messen und Events führt wenig überraschend die E3 2018 mit ungefähr 15 Millionen Twitter-Beiträgen. Im Zuge der E3 gab es die meisten Tweets zu Super Smash Bros. Ultimate, Kingdom Hearts 3, Fallout 76, The Last of Us 2 und Death Stranding.Über folgende eSportler wurde am meisten "gezwitschert":